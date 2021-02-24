拜仁慕尼黑17歲中場穆斯亞拿今季迅速上位，之前已有3個德甲入球，周二作客拉素就射入他的歐聯處子球，成為拜仁在該項賽事史上最年輕的入球者。

同日歐聯另一場，車路士靠老將基奧特倒掛定江山，1球小勝馬德里體育會，創造藍軍在該賽事淘汰賽階段最年老的入球紀錄，而這場比賽就有穆斯亞拿成為拜仁歐聯史上最年輕入球球員。穆斯亞拿以17歲363天之齡，在大勝拉素4:1一仗的24分鐘妙射建功，打破退役加納中堅古科在1994年對莫斯科斯巴達締造的隊史歐聯賽事最年輕入球球員紀錄，也是歐聯史上入球最年輕的德甲球員；當年，古科亞所創的舊紀錄是18歲61天。

另外，穆斯亞拿也是歐聯淘汰賽階段入球第二年輕的球員，僅次前巴塞隆拿前鋒保贊在08年創下的17歲218天紀錄。除了入球，穆斯亞拿今場整體數據也不錯，45次觸球兼3次爭頂成功，又有6次搶截對手皮球及2次成功鏟截對手的防守數據；由於他今場所踢的位置，是射手羅拔利雲度夫斯基後一格的進攻中場，多年來都由目前因確診武漢肺炎缺陣的湯馬士梅拿霸佔住，因此外界視他為未來最合適接替梅拿的球員。

兩天後便將18歲的穆斯亞拿，賽後獲費歷克稱讚：「我們一直都很滿意他的表現，而他今天還入球了。穆斯亞拿對皮球的觸覺非常好，對位置的敏感度也很高，而且他很懂得如何在前場和中場線之間游走，知道如何製造出足夠的威脅。」穆斯亞拿父親為尼日利亞裔英國人，母親則是德國人，因此他擁有代表英格蘭及德國同時出戰國際賽的資格，但他目前則為英格蘭U21服役，但最近有傳德國足總正考慮撬人，德國國家隊主帥路維正與他展開談判，希望說服他放棄代表英格蘭，改為日耳曼軍團效勞。

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