本地賽事重開，經過上星期舉行的菁英盃最後一輪分組賽賽事之後，四強已經順利誕生，三支即將代表香港出戰亞洲賽的球隊傑志、東方龍獅及理文將會爭奪今屆錦標。

傑志和東方龍獅兩隊實力相當，東方有費蘭度剛取得特區護照轉為本地球員，可令球隊調動上更靈活， 傑志陣中亦有前西甲兵巴爾拿助陣，加上新簽入羅拔圖和謝家強兩位本地洋將來填補剛離隊的李毅凱位置，陣容尚算完整。分組賽首名出線的理文四強本會遇上年青球員為主的愉園，但後者因欠交保險費暫被禁賽。理文為準備今屆亞協盃分組賽賽事，最近再簽入韓國籍前鋒金承龍，令前線兵源更充裕。這位曾效力蔚山現代，為球隊捧起亞冠盃冠軍獎盃的老將，擁有豐富亞洲賽經驗，可確保球隊有足夠人選同時應付兩邊戰線。

菁英盃另一亮點，就是傑志的新晉本地前鋒安永佳（圖），這位24歲的年輕好手上場對天水圍飛馬賽事梅開二度協助球隊全取3分晉身4強，並以八個入球成為該賽事入波最多的球員。此子身材高大，埋門把握力和制空權都相當有質素，真正頭頂腳踢兩瓣都有，年紀雖少但已經有足夠能力成為球隊主要成員之一；另一位值得一提的前鋒是剛陷禁賽陰霾的愉園球員朱偉均（馬騮），他同樣都是擁有身材優勢，個人技術出眾，有小型球波底，雖然高大但走動靈活，不過頭槌和身體對抗性較弱，需要在這兩方面下更多苦功。不過隨着今季上陣機會較多，希望他會透過比賽累積經驗，能改善自己不足之處，日後或能成為一名獨當一面的港產射手。

陳偉豪 前港隊隊長

周三見報