周三熱刺會在歐霸32強次回合再對陣奧地利球隊禾夫斯貝加，不過近期熱刺在聯賽成績慘淡，近6輪賽事取得1勝5負的成績。據英國傳媒報道每日郵報稱，有部份熱刺球員對於摩佬的訓練方法感到無聊，並且懷念前主帥普捷天奴的執教方式。

上周熱刺1:2不敵韋斯咸的賽事，摩佬曾表示自己的執教理念不會比世界上任何人差，不過近日有傳熱刺球員開始不滿摩佬的訓練方式。報道中提到，摩佬在2019年11月接替普捷天奴的帥位時，本來是通過減輕訓練量，希望球員可以在場上更加努力，不過受到武漢肺炎影響，摩佬已經放棄了這個方法。現時熱刺過於專注於改善自己的防守表現，希望做到防守時不犯任何錯誤，導致許多球員覺得無聊。

有指此前對陣利物浦的賽前，摩佬花費了幾個小時在投擲界外球上，不過該仗球隊最終以1:3落敗。由於現時球員在訓練場未有太多進攻上的訓練，因此鋒線球員依然沿用在普捷天奴身上學到的方法去進行比賽。有消息人士稱：「一切都改變了，即使是訓練也是太過專注在防守。沒有任何將球向前移動的計劃，計劃只有防守，然後將球傳給哈利卡尼及孫興民，就是這樣。」

不過摩佬在歐霸賽前出席記者會時，亦提到了球隊近期的低迷：「我想知道，哪一位教練在他整個執教生涯都是晴天，沒有任何陰天或多雲的日子？這會令我沮喪嗎？不會，這是一個挑戰，我為這間球會、球員及球迷工作。我依然感到積極，我相信熱刺可以重返正軌，我亦能夠在熱刺留下美好的歷史。」

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