周二歐聯16強首回合，目前英超排第五的車路士，作客以1:0擊敗西甲榜首球隊馬德里體育會。賽後兩位英格蘭名宿里奧費迪南和祖高爾都表示，從英超排第五的球隊可擊敗西甲榜首球隊，可見英超目前整體實力已高於西甲。

里奧費迪南說：「車路士看上來很不錯，入球之後也沒有面對多少考驗。當然賽事在中立球場舉行是有幫助，令馬體會失去優勢。當你踢歐洲賽事作客以1:0獲勝，回家時你會笑起來。次回合車路士甚至可以作少許輪換，只要他們夠專業，應可足夠晉級。這支馬體會不是我們之前見到的馬體會。」

另一英格蘭名將祖高爾，也同意里奧費迪南的意見。他說：「車路士控制大局，令馬體會無從入手。在戰術層面，車路士做得很好，如果這就是西甲最佳的球隊，情勢已經改變。馬體會大不如前，我賽前以為尼高路簡迪不能上陣，對車路士會有影響，但他們控球佔優，並且始終控制大局。我對馬體會教練施蒙尼沒有及早作改變感意外，也看不到他們次回合作客時如何可傷害到車路士。」

至於馬體會主帥施蒙尼則對次回合反勝晉級，仍然很有信心。他說：「如果你去年九月時告訴我，我們西甲可排第一兼且在歐聯淘汰賽首回合只落後0:1，我是很願意的。次回合將是很困難，但歐聯每場比賽本來就是難踢。現在說三星期後的事也是言之尚早，球隊期間還有多場比賽要踢。只要努力、努力、再努力，我仍相信這支球隊。」

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