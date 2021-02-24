周二NBA網隊主場迎戰帝王，早前球隊作客西岸之旅五連勝，今仗回到主場雖然杜蘭特（Kevin Durant、KD）繼續養傷缺陣，但新加盟的夏登（James Harden）繼續交出好表現，今仗貢獻29分、14助攻，以及11籃板的「大三元」，最終助網隊以127:118擊敗帝王，收穫七連勝。

計上早前西岸之旅五連勝，已經連贏六場的網隊回到主場迎戰近況低沉的帝王，雖然網隊戰至第二節已經拉開比數至雙位數字，不過其後帝王一直力追，第四節更一度收窄至2分距離，當中霍斯（De’Aaron Fox）單節射入15分令網隊出現危機。但網隊除了兩位巨星夏登及K艾榮（Kyrie Irving）表現出色外，24歲的得分後衞布朗（Bruce Brown）同樣攻入生涯新高的29分，當中13分是於第四節攻入，成為其中的贏波功臣，最終網隊成功保住勝局，以九分之差力克帝王，亦令帝王吞下八連敗。

今仗交出大三元的夏登已經是季內第6個大三元，在KD持續缺陣下他與K艾榮亦開始擦出火花，漸見默契。不過賽後夏登亦大讚全場13射11中，罰球5射全中的小將布朗，「他很完美地完成他在場上要做的事，而且打得非常博命，為他今天的表現感到驕傲。」

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