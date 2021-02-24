因為感染武漢肺炎，錯過本年度澳洲公開賽的英國球手梅禮，周二在蒙彼利埃舉行的南法公開賽，以6:7 （8:10）、1:6不敵世界排名第83位的白羅斯球手謝利士莫夫，首圈出局。

已有四個月未曾參加ATP巡迴賽的梅禮，本月較早時間曾到意大利參加次一級的ATP挑戰者巡迴賽，可惜在決賽不敵烏克蘭的馬真高。梅禮今次藉着外卡參加南法公開賽，但首圈便告出局，連同今仗在內，他在ATP級別的賽事已連敗四場。

其實，梅禮今仗並非沒有取勝機會，他在首圈戰至「搶七」決勝局時，細分一度領先7:6，但謝利士莫夫在關鍵時刻的發揮較佳，結果先拿下第一盤7:6（10:8）。梅禮在第二局就像漏了氣的皮球一樣，讓謝利士莫夫輕鬆再贏一盤6:1，總分贏2:0晉級。受傷病影響，貴為前「一哥」的梅禮，世界排名已滑落至第121位。

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