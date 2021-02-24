效力德甲多蒙特的前鋒艾寧夏蘭特，將在今年夏天離隊的消息越傳越熱，其經理人拉奧拿早前接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，夏蘭特在現今球壇的地位猶如F1的7屆世界冠軍咸姆頓，人人都希望他能加盟，而拉奧拿更透露，目前球壇只有10間球會有能力收購夏蘭特，當中包括四間英超球會。

拉奧拿說：「我不認為球壇有那一位體育總監又或主帥不想簽下夏蘭特，情況就如在F1，那一隊不想簽下咸姆頓。在目前球壇，只有10間球會可負擔得起收購夏蘭特......而其中四間是英超球會。」消息更指，英超曼聯和西甲皇家馬德里，正是拉奧拿所指對夏蘭特有興趣的10間球會的其中2間。

被外間稱為「吸血鬼」的拉奧拿也直言，美斯和基斯坦奴朗拿度均已到職業生涯尾聲，夏蘭特未來10年勢主宰球壇。他說：「夏蘭特將是未來10年的球星之一，伊巴謙莫域、美斯和C朗年紀已大，人人都會問『我們還能看他們比賽多久』，因此大家都在尋找下一代的球星。」

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！