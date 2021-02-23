經過上仗意外失分後，西甲班霸巴塞隆拿若要重奪聯賽錦標，今迎下游的艾爾切時就不容有失。幸好巴塞隆拿鬥艾爾切往績甚佳，而且後者今役又未能「夫添」出戰，巴塞絕對無懼要讓兩球/兩球半，照捧上盤；另外，亦宜補巴塞半場勝1:0波膽。（球賽編號：星期三5；now632台明日2:00am直播）

巴塞隆拿目前以23戰得47分排西甲第3，落後榜首的馬德里體育會八分，若球隊要保持重奪聯賽錦標的希望，今迎艾爾切時就一定要全取三分。巴塞在上輪迎戰中下游的卡迪斯時，因為後衞基文迪朗格勒完場前「送禮」，令卡迪斯獲得12碼，結果巴塞只能打和1:1，在主場痛失兩分，今迎尾三的艾爾切時，全隊上下一定打醒精神，以免歷史重演。

屢炒艾爾切派蛋格

陣容方面，巴塞主力如前鋒美斯、中場布斯基斯及後衞碧基等全部可以候命，加上小將如法蘭斯高查卡奧及柏迪等，表現亦越來越進步，今役不難早早就打開紀錄。畢竟，巴塞鬥艾爾切的往績甚佳，近三次在有競賽意義的賽事迎戰艾爾切全勝之餘，更全部淨勝三球或以上及「派蛋」，因此，今役讓兩球/兩球半，絕對不嫌多。

艾爾切目前22戰得21分排尾3，當然要全力搶分護級，戰意亦毋庸置疑。可惜，球隊的實力與巴塞有一段距離，而且艾軍今役未能「夫添」，中場艾雲馬干尼被罰停賽，而後衞迪亞高普蘭高，則因鼠蹊受傷而上陣成疑，實在難望作客取分。

今役除了巴塞的上盤可捧之外，球隊半場勝1:0的波膽亦宜兼顧，皆因巴塞今季在聯賽鬥榜末四弱，就有2場半勝1:0，而且若合計球會賽，巴塞近六次與艾爾切交手中，有4次半場都是以1:0領先，球迷宜備忘。

文：數人

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