爭取歐聯衞冕的拜仁慕尼黑，於周二歐聯16強首回合不費吹灰之力，由應屆FIFA年度最佳球員兼首席射手羅拔利雲度夫斯基先開紀錄，加上17歲新星穆斯亞拿取得個人歐聯首球，作客4:1大勝意甲的拉素，半隻腳踏入8強。

拜仁雖然目前人腳不完整，湯馬士梅拿及班捷文柏華特仍因染上武漢肺炎病毒隔離中，基拿比、杜格拉斯哥斯達及哥倫天杜利素等也受傷倦勤，但今場比賽造訪拉素仍然技高一籌，開賽僅9分鐘就藉對方守將梅沙基奧回傳失誤，由羅拔利雲度夫斯基扣過對方門將連拿出迎，左腳掃入空門打開缺口，這也是他今季在各項賽事個人第32球。

24分鐘，拜仁再靠一次前場地面組織，由17歲小將穆斯亞拿禁區頂射地波死角入網，拉開至2:0；42分鐘，京士利高文沿左路快速突破入禁區，左拐右拐後起左腳射門被連拿擋出不遠，利萊辛尼門前執雞射入，拜仁半場已領先3球。

換邊後僅62秒，拜仁再靠突擊由辛尼舞入禁區後傳中，撞中回防的拉素中堅法蘭斯高阿沙比後入網，變成烏龍球。拉素踢至49分鐘終由祖亞昆哥利亞在拜仁守將包圍下，仍能將皮球射破紐亞的十指關，但無法拯救球隊大敗的事實，令拜仁帶着3球領先優勢，在3月中返回主場進行次回合。

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