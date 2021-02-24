最近意甲球隊AC米蘭各項賽事3場不勝，上輪米蘭打吡又慘吞同市宿敵國際米蘭三蛋，痛失聯賽榜首。米蘭的首席射手伊巴謙莫域在最近三仗亦未有收穫入球，近日更被意大利傳媒頒發「金貘獎」，為伊巴球員生涯第6次獲得這個不榮譽殊榮。

雖然伊巴近期不在最佳狀態，不過這位39歲瑞典前鋒收到金貘獎時，並未有任何不開心，反而在訪問中向球迷承諾球隊會迎來反彈：「最近的情況很困難，我們犯了太多錯誤，不過我們會克服這個情況。下一場比賽我會帶上這個金貘獎，可能它會為我帶來好運吧。」

對於伊巴而言，現時最主要的目標相信會是周四歐霸32強次回合，米蘭主場迎戰貝爾格萊德紅星一仗。首回合米蘭作客2:2被對方逼和，次回合在聖西路球場上演需要全力爭勝，不過有意大利傳媒報道指，由於伊巴在上場米蘭打吡時小腿受了輕傷，因此米蘭方面為了保障起見，可能不會在今場派上伊巴。

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