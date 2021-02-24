季初一度陷入低谷的速龍，近期狀態回暖後排名亦開始攀升，這支18/19總冠軍球隊今季的最大發現，相信是季前以1年雙向合約續簽的26歲日本前鋒渡邊雄太，他是速龍隊史首位日本球員，亦 是NBA賽場唯一一位黃種人。雖然渡邊暫時多以後備身份上陣，不過仍獲教練以及隊友讚不絕口，甚至有望向球隊第六人位置進發。 文：王杰

由於速龍前鋒阿尼路比（O G Anunoby）上月拉傷左小腿肌肉，令渡邊獲更多上陣時間，這位日本球員亦未有浪費機會。雖然上周作客木狼一仗，渡邊被對方新秀狀元安東尼艾華士 （Anthony Edwards）在面前上演一次超勁入樽，成為網上一時佳話，不過渡邊依然成功帶領速龍取勝。渡邊上月對陣帝王一仗錄得職業生涯新高12分後，本月初對陣魔術，渡邊上陣19分鐘3次三分出手全中，得11分、1籃板、3封阻，登上NBA後首次連續兩場比賽得分上雙，連美國傳媒也指渡邊對於速龍的貢獻是出乎意料，現時他已證明自己是一個穩定且具價值的後備球員，不過渡邊依然十分謙虛：「最近幾年我都在灰熊未有獲得太多機會，但現時我有機會，可以為團隊提供幫助，所以感覺很好。」

出生於籃球世家的渡邊，他的父母親也在日本的籃球聯賽中打滾過，渡邊雄太為圓NBA夢想，決定隻身赴美國留學，並且於大學時期進軍美國大學籃球賽（NCAA），更成為日本首位獲得NCAA 甲級籃球獎學金的人。只可惜2018年選秀會失利，不過當時渡邊未有被打沉：「我不希望靠着我是日本人的關係站上NBA，我要用實力證明自己，好像其他NBA球員一樣。」選秀會後渡邊獲網隊邀請出戰NBA夏季聯賽，之後更獲灰熊為他提供兩年的雙向合約，開始展開自己的NBA生涯。

今季渡邊被速龍簽下，雖然成功留在NBA，不過亞洲球員在NBA賽場上依然未被看好，加上此前在灰熊一直欠缺穩定出場時間，因此未有太多人對他寄予厚望。只不過開季速龍陷入低潮，一眾板凳球員獲得更多上陣機會，渡邊正正把握到這個機會，就連洛利（Kyle Lowry）也讚不絕口：「他現在打得特別好，當一位球員取得一份合約時，通常會變得放鬆。不過他知道要得到穩定出 場時間，所以每次登場都會用盡全力。」速龍教練奴斯（Nick Nurse）亦認為渡邊在場上完全明白自己需要做甚麼，而且同意這位日本球員非常努力。

雖然現時只與速龍簽下雙向合約，對於渡邊而言，今季是他最重要的賽季，皆因這是他最後一年可獲得雙向合約。 不過渡邊此前接受訪問時已提過，自己現時最大目標就是爭取一份正式合約：「我想要一份正式合約，為實現這個目標，我要更強壯，要提升三分球命中率，我會非常珍惜這次機會。」

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