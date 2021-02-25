周三NBA爆發西岸大戰，衞冕湖人作客鬥現時聯盟一哥爵士。湖人今仗續缺安東尼戴維斯（Anthony Davis）及舒路達（Dennis Schroder），要靠勒邦占士（LeBron James）支撐大局。但面對大勇的爵士，「紫金軍團」半場已經被拋開16分之多，加上爵士外圍手感繼續火熱，全場射入22個三分球。最終湖人以89:114慘敗予爵士手下，苦吞四連敗。

雖然早前爵士不敵另一支西岸勁旅快艇連勝走勢被終止，但上仗鬥黃蜂已迅速重返勝軌，更破隊史紀錄射入多達28個三分球。今仗面對衞冕湖人，爵士再次展示強大火力，單單半場已經起手23次已轟入14個三分球，雖然第一節過後湖人仍只落後一分，但第二節已經被逐漸拋開，拉開至雙位數分差。

今仗爵士埋單射入22個三分球，連續兩場合計射入50個三分球亦創下NBA的新紀錄。球隊有多達6名球員得分上雙，中鋒高拔（Rudy Gobert）及倒戈的卡拉臣（ Jordan Clarkson）同樣攻入全隊最高的18分。湖人方面，今仗占士在尾段未有上陣下，僅打28分鐘仍然交出全場最高的19分，但欠缺攻守兩大主將後亦獨力難支，正負值-20亦為全隊最高。今仗再輸之後，湖人已連輸4場，近6場亦輸第5場，

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