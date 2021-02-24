皇家蘇斯達首回合落後曼聯四球，次回合要絕地反勝，除了寄望前曼城中場大衞施華及前曼聯翼鋒贊奴沙，二人重返曼市要有好表現之外，更可能需要新星阿歷山大伊沙克大爆發，這名21歲瑞典中鋒踏入2021年後狀態火熱，6場西甲攻狂轟9球，平均每53分鐘就攻入一球，是新一年五大聯賽入球最多的球員之中，表現最高效的射手。

早於4年前德甲球會多蒙特就以900萬歐元的價錢，簽下當時只得17歲、被喻為「新伊巴謙莫域」的伊沙克，事關這名瑞典前鋒身高超過1.9米，身型與「戰神」伊巴有點相似，然而效力多蒙特一季半卻沒有入球，被外借至荷甲威廉二世效力一季後，2019年夏天皇蘇決定與此子簽下5年合約，結果這射手地標戰立即取得士哥，加盟首季各項賽事已取得16個入球，表現對版。

踏入效力皇蘇的第二季，伊沙克踏入2021年終迎來大爆發，自1月初作客西維爾起，伊沙克近6場西甲取得9個入球，不但打破前巴西名將朗拿度的紀錄，成為西甲最年輕的球員在西甲連續5場取得入球。上場聯賽伊沙克更大演帽子戲法，成功與巴塞隆拿的美斯、拜仁慕尼黑的羅拔利雲杜夫斯基、曼城中場根度簡及法蘭克福射手安達施華，同樣在2021年取得了9個聯賽入球，當中伊沙克只踢了6場聯賽，平均每53分鐘就攻入一球，比起美斯等人更加高效，故皇蘇今仗要翻身，伊沙克的表現將會舉足輕重。

2021年五大聯賽入球及效率榜

排名 球員（效力球會） 上陣/入球 平均入球時間

1 阿歷山大伊沙克（皇家蘇斯達） 6場/9球 53分鐘

2 美斯（巴塞隆拿） 7場/9球 61分鐘

3 安達施華（法蘭克福） 8場/9球 80分鐘

4 羅拔利雲杜夫斯基（拜仁慕尼黑） 9場/9球 86分鐘

5 根度簡（曼城） 10場/9球 89分鐘

截至周二 只列前五

資料來源：transfermarkt

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