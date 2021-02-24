巴甲會於周四煞科，在尾二一輪痛失榜首位的國際體育會迎戰第10位的哥連泰斯，一定會全力爭勝，可吼國體會[-1]的「和局」。至於在今季首次登上1哥位的法林明高作客第4位的聖保羅時，則可能有暗湧，寧取入球中位數為2.5球的「大」。

巴甲今季絕對峯迴路轉，國際體育會在上場榜首大戰鬥法林明高時只要勝出，就可以提高封王；但國體會竟先勝後敗，以1:2見負，封王不成更把榜首拱手讓給法林明高。國體會目前落後法林明高兩分，為了保持奪標希望，今迎哥連泰斯時一定要全取三分。國體會今役雖有後衞洛迪尼馬些路停賽，但首席射手泰加高加夏度料復任正選，不難擊敗哥連泰斯。不過，由於國際會今季甚少大勝對手，而哥連泰斯近4場[+1]賽事又僅得3「和」1「輸」（見附表），因此，今役博國體會[-1]的「和局」。

聖保羅法林明高做慣「大」騷

至於在尾二一輪聯賽才首次上榜首的法林明高，當然希望可以順利奪標，不過，他們今役要作客之餘，對手聖保羅實力亦告不俗，更要力保前四以獲南球盃直接參賽資格，故難言穩勝。由於法林明高近3次與聖保羅交手總入球全部在3球或以上，而法軍今季聯賽作客前6位球隊4場全部開「大」（中位數為2.5球），今役取入球「大」更穩陣。

文：數人

推介

混合過關：國際體育會和[-1]

x聖保羅大 2x1

今輪數字密碼

0 哥連泰斯近4場[+1]賽事未嘗贏盤，僅得3「和」1「輸」

3 聖保羅近3次與法林明高交手總入球全部在3球或以上

4 法林明高今季聯賽作客前6位球隊4場全開「大」（中位數為2.5球）

6 國體會近7次主場聯賽贏6場

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吼實堤格雷斯[半和]全「聖」

墨西哥堤格雷斯踢罷世冠盃轉戰國內聯賽之後，表現不算太突出，不過，當他們在周四的墨超作客實力一般的聖路易斯體育會時，料可以順利勝出；堤格雷斯讓球可捧上盤。另外由於兩軍近仗交手半場多數和波，合心水亦可以兼顧[半和]。（球賽編號：星期四x；明日11:00am開賽）

堤格雷斯在卡塔爾舉行的世冠軍創歷史，成為首次殺入決賽的中北美洲球隊，不過，他們踢罷世冠盃返回墨超首仗卻告落敗，以0:2不敵藍十字，幸好上仗表現有起色，以3:2挫前列的迪祖亞拿，為今役作客同得10分列第7位的聖路易斯體育會時注下強心針。畢竟，堤格雷斯有球星如前鋒基格納等壓陣，而尼高拉斯盧比斯又腳風頗順，上仗梅開二度，今役就算作客，亦有力挫聖路易斯體育會。

聖路易斯體育會自從在2019年升上墨超後，一直在中下游浮沉，球隊最大問題是後防多失，而且踢法較為單調，今迎堤格雷斯時又有前鋒迪亞高賓尼達被罰停賽，受讓也難看好。

另外，在堤格雷斯近五次與聖路易斯體育會交手中，有四次都是半場打和，而且都是打和0:0（見附表），加上堤格雷斯今役作客，料在上半場會踢得較為謹慎，以先不失球為目標，因此，相信今役半場打和的機會高，合心水的話，不妨兼顧[半和]，甚至是0:0這個半場波膽。

推介

讓球 星期四x 堤格雷斯（上）

半場主客和 星期四x 聖路易體育會和

聖路易斯體育會近5次鬥堤格雷斯多[半和]

日期 賽事 戰果（半場） 半場主客和

04/10/2020 墨超 客負堤格雷斯0:3（0:0） 和

12/01/2020 墨超 客和堤格雷斯0:0（0:0） 和

18/08/2019 墨超 主和堤格雷斯1:1（0:0） 和

16/08/2018 墨盃 客負堤格雷斯1:5（0:3） 輸

25/07/2018 墨盃 主勝堤格雷斯2:1（0:0） 和

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