歐霸奪冠大熱的英超球隊曼聯，周四在主場奧脫福球場出戰歐霸盃32強次回合賽事，再次迎戰西甲皇家蘇斯達。首回合已經手執四球領先優勢在手的紅魔，晉級16強基本上已經高唱入雲，對手皇蘇造訪曼徹斯特相信會放手一搏，預計雙方會再次合演入球騷，可捧「入球大細」[2.5/3球]的「大」。 文：王杰

曼聯目前在三條戰線繼續高歌猛進，上輪英超主場迎戰紐卡素贏3:1，雖仍落後榜首曼城10分，不過至少在聯賽榜續列次席，依然有機會爭奪聯賽冠軍。自從上月底不敵錫菲聯之後，紅魔各項賽事已經錄得七場不敗，取得3勝4和的成績，其中兩場勝仗更是大勝對手，當中包括9:0屠殺修咸頓，以及上周在歐霸贈皇蘇四蛋，可見紅魔最近狀態十足，今戰皇蘇依然難以阻擋。

首回合雙方交手時紅魔精銳盡出，中場三位主力般奴費南迪斯（B費）、拉舒福特以及近期狀態火熱的丹尼爾占士也有進賬，不過由於接下來紅魔需要備戰英超對陣車路士的大戰，因此預計不會再派出最強陣容。雖然後備中場雲迪碧克因傷上陣成疑，但今季多坐後備席的桑馬達及阿歷士迪尼斯都會獲得上陣機會，就連新兵阿密特迪亞路也有望擔正。不過令人較擔心的是紅魔後防線板凳深度不足，兩名後備守衞艾歷拜利及杜安薛比的配合度明顯不及哈利馬古尼及域陀連迪路夫，因此恐難保清白之身。

其實從首回合兩軍對碰已經看得出，慘吞四蛋的皇蘇與曼聯並非處於同一級數，只不過賽後皇蘇教練伊曼奴表明依然會極力在次回合爭勝。 其實皇蘇上周末回到聯賽後已經極速反彈，於主場4:0大勝艾拉維斯，首席射手阿歷山大伊沙克更大演「帽子戲法」，最近6場聯賽合共轟入9球，腳風甚順，即使此子於今屆歐霸賽事仍未開齋，不過面對輪換的紅魔預計會獲得更多機會。加上皇蘇上輪聯賽早早收起伊沙克、大衛施華及伊拿拉文迪三名主力，體力絕對不成問題。

只不過首回合表現不佳的蘇比迪亞及蒙利爾，今仗料繼續出任正選，面對紅魔年輕進攻線， 預計防守仍然會受考驗。可是現時落後四球的皇蘇已無退路，必定焗攻，入球「大」值捧。

賽制：若在次回合法定90分鐘後，兩回合總比 數打和，先計算作客入球，如不分勝負就在次回 合後加時，並設有作客入球優惠；若加時沒有入 球，則互射12碼決勝。

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