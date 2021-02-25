巴西傳媒證實，利物浦門將艾利臣比加父親周三下午在巴西南拉夫拉斯市鎮一座水壩附近潛水時，遇溺身亡，享年57歲。

艾利臣比加的父親荷西比加，是一位退役的射箭運動員。他在周三下午5時在離阿雷格里港320公里的南里奧格蘭德州南拉夫拉斯市鎮一處水壩潛水，但及後便消失於水內不見蹤影。同行潛水友人報警求助，當局開始展開搜索工作，直至晚上10時50分才在水內發現失蹤的他，但證實已溺斃，並打撈起其屍體。

消息已經艾利臣家人證實，據悉荷西比加過去也經常到該處潛水，但其家人已透過傳媒，懇求國民在這段悲傷時刻，給予他們足夠的私隱空間。

荷西比加兩名兒子艾利臣比加與大他6歲的梅里奧，都從事足球職業，而且兩人皆是踢守門員位置。梅里奧所屬的巴甲球會富明尼斯，透過官方社交網頁率先致上深切哀悼：「富明尼斯對於荷西比加感到深切遺憾，荷西比加是梅里奧和艾利臣的父親，我們祝願他的家人和親友節哀順變，願他一路好走。」

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！