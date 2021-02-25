迪利阿里在歐霸盃獻精彩倒掛助熱刺兩回合都大勝晉級，而且還交出兩球助攻，領隊摩連奴賽後雖替此子高興，但不願保證他未來必有正選。

阿里在周三對禾夫斯貝加的歐聯16強次回合比賽，貢獻1射2傳，而那記入球更是一腳漂亮萬分的倒掛，與前一天車路士中鋒基奧特那球有異曲同工之妙。摩連奴賽後被問到這記金球時，這樣回應：「那球（倒掛金鉤）不用我多說，我相信全世界的人都會透過電視看到，對我來說重要是他在各方面都表現得很好。」

不過，他也指出阿里目前仍需要慢慢谷起狀態：「他有過傷患，那是非常艱難的時期，然後就是有關他離開與否的傳聞，一直在說、一直在說......」他再謂：「還好轉會市場已關，然後傷患也離他而去，他開始有動力去接受訓練。我不能說他在這一刻會出現在正選，但因為有很多比賽，我深信他的時候已來臨。我不想只說阿里，哈利雲克斯與穆沙施素高也希望能回到最佳水平，現在每3天就踢1場，3月就有10場比賽，較以往任何時候更需要他們。」

在電視台評述球賽、曾效力過利物浦與熱刺的名宿高治，則勸摩佬不要放棄迪利阿里：「阿里一直在等待這樣的機會，他的入球是世界級，還助攻了2球，無法再要求太多，儘管對手不強，但他的表現真的超卓，問題是摩連奴會否讓他重返正選，但以今天的表現，不可能放棄他。」

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