熱刺率先於周三進行了歐霸盃32強次回合賽事，首回合已作客領先奧地利球隊禾夫斯貝加4:1的他們，返回主場再大勝一場。迪利阿里先表演一球倒掛金鉤，及後再獻出兩腳助攻，其中一球是送予加里夫巴利射入，而另一受惠者卡路士雲尼斯奧斯則梅開二度奠定4:0大捷，總比數贏8:1輕鬆晉級。

熱刺近期在英超戰績低迷，爭冠幾乎已絕望，反而寄託歐霸盃有收穫。領隊摩連奴收起哈利卡尼與孫興民，中前場副選掛帥，結果今季一直被投閒棄置的迪利阿里，竟然大打爭氣波，10分鐘就模仿前一天在歐聯替車路士一箭定江山的基奧特，在12碼點附近以一記精采絕倫的倒掛，射入死角替熱刺迅速領先。

在阿里轟入這記世界波後，熱刺球迷已馬上在Twitter瘋狂歡呼「他的信心回來了」，甚至有人還調侃說「基奧特是誰？」，而這位中場換邊後繼續「交足貨」，50分鐘在左路送出一腳高波傳送入禁區，讓伏兵遠柱的卡路士雲尼斯奧斯衝前頂成2:0；73分鐘，阿里再於中場偏左位置得到皮球後，斜傳從右路插入禁區的加里夫巴利，助這位下半場才後備上陣的球員左腳熨射破網。

阿里81分鐘被摩連奴換出，完成他今場1射2傳、技驚四座的演出，但熱刺仍能在83分鐘由雲尼斯奧斯梅開二度增添紀錄，最終比分為4:0，兩回合則大炒對手8:1，強勢闖入16強。

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