周二NBA公佈明星賽東、西岸明星隊的後備後，最惹爭議莫過於太陽的得分後衞D卜克（Devin Booker）落選，西岸票王勒邦占士（LeBron James.）隨後更在網上表示為這位24歲的後衞抱不平。不過事隔一日，聯盟就公佈D卜克會再取代養傷當中的湖人球星安東尼戴維斯（Anthony Davis ）作為西岸的明星後備，如願入選明星賽。

今季場均攻入24.7分的D卜克，雖然得分表現未如前兩季誇張，但整體命中率有所提升，38.1%的三分命中率更是17/18球季後的新高。而且與老將基斯保羅（ Chris Paul ）搭檔後場擦出火花，令太陽現時穩守西岸前列位置。然而，可惜的是最終公佈後備陣容時，只有CP3成功入選，亦因此令LBJ在內的球員不滿，LBJ更在個人Twitter中表示「D卜克是聯盟中最不受尊重的球員！」

聯盟周三宣佈，D卜克將會取代有傷在身的AD出任西岸明星的後備，連逐兩季獲補選入明星賽。而D卜克及CP3雙雙入選下，亦是太陽自09/10球季後首次有兩名球員入選明星賽。東、西兩岸的票王杜蘭特（Kevin Durant ）及勒邦占士將於美國時間3月4日挑戰各自隊伍的正選及後備，然後於3月7日正面交鋒。

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