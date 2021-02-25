曼城上周英超賽事輕取阿仙奴，積分榜繼續領先曼聯10分，周中歐聯再輕取德甲的慕遜加柏，豪取19連勝，似乎地球上未有一支球隊能終止他們的連勝紀錄。今周他們將主場迎戰異軍突起的韋斯咸，韋斯咸近四場英超賽事三勝一和，暫時排第四位，比利物浦還要高，隊中兩位中場湯馬士蘇錫克、迪格蘭賴斯狀態大勇，前線的米查利安東尼奧又能衝鋒陷陣，相信會帶來曼城防線一定威脅，加上他們的死球戰術頻頻奏效，且看能否出奇制勝。

至於另一場Big 6大戰，曼聯將作客排第五的車路士。車路士上場被修咸頓迫和，終止了連勝紀錄，但自杜曹上任後球隊大有改善，今場對住同樣近況不俗的曼聯，相信會有一番惡鬥。今集《如何講英超》，何輝和何Wayne將主力預測這兩場賽事，另外亦會預測歐聯冠軍。今晚7點，果燃台、《蘋果》YouTube Channel同步直播。

如何講英超第二十三集

日期：2月25日（周四）

時間：19:00-20:00

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