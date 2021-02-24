墨西哥堤格雷斯踢罷世冠盃轉戰國內聯賽之後，表現不算太突出，不過，當他們在周四的墨超作客實力一般的聖路易斯體育會時，料可以順利勝出。另外由於兩軍近仗交手半場多數和波，合心水亦可以兼顧「半和」。（明日11:00am開賽）

堤格雷斯在卡塔爾舉行的世冠軍創歷史，成為首次殺入決賽的中北美洲球隊，不過，他們踢罷世冠盃返回墨超首仗卻告落敗，以0:2不敵藍十字，幸好上仗表現有起色，以3:2挫前列的迪祖亞拿，為今役作客同得10分列第7位的聖路易斯體育會時注下強心針。

畢竟，堤格雷斯有球星如前鋒基格納等壓陣，而尼高拉斯盧比斯又腳風頗順，上仗梅開二度，今役就算作客，亦有力挫聖路易斯體育會。

聖路易斯體育會自從在2019年升上墨超後，一直在中下游浮沉，球隊最大問題是後防多失，而且踢法較為單調，今迎堤格雷斯時又有前鋒迪亞高賓尼達被罰停賽，火力大減下更難看好。

另外，在堤格雷斯近五次與聖路易斯體育會交手中，有四次都是半場打和，而且都是打和0:0（見附表），加上堤格雷斯今役作客，料在上半場會踢得較為謹慎，以先不失球為目標，因此，相信今役半場打和的機會高，合心水的話，不妨兼顧「半和」，甚至是0:0這個半場波膽。

文：數人