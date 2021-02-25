因受疫情影響，NBA在開季前並未安排全季賽程，但周三聯盟正式公佈各隊的下半季賽程，以明星賽以界分開上下半季，下半季由3月11日開始，常規賽則戰至5月17日完結。而不少傳媒亦分析各隊賽程，衞冕湖人的賽程難度甚大，相反現時聯盟一哥爵士，以及網隊的賽程則相對輕鬆。

今年的明星賽將於美國時間3月7日舉行，而下半季則於3月11日正式展開爭逐，每支球隊今季將需出戰72場常規賽。而5月17日常規賽完結後，5月19日開始將有季後賽附加賽，今季的季後賽附加賽將由分岸的第7名至第10名球隊參加，首戰為第7對第8，哪一隊贏出即可以第7種籽入圍季後賽。第9及第10都會上演一場過比賽，贏家可與第7對第8的輸家爭逐最後一個種籽席位，然後於5月22日季後賽正式開打。

比起上半季，下半季的賽程更為頻密，對各隊的體力需求亦更大。另外，下半季亦會參考ＭLB的做法，作客球隊會留在同一城市出戰以減少飛行距離，例如現時一哥爵士將於4月17日作客湖人，而19日將會再次碰頭。美國有傳媒分析，湖人的賽程屬於全聯盟第二難打，餘下比賽要三鬥爵士，兩鬥同城的快艇，以及鬥現時排西岸第四的太陽，至於一哥爵士及東岸勁旅網隊賽程即是全聯盟中最輕鬆。

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