著名足球經理人拉奧拿表示，不會再公開談論效力英超曼聯的法國球星保羅普巴，會否續效力紅魔的問題。外號「吸血鬼」的他更表示，自己形象這樣差，完全是因被英國傳媒抹黑和針對。

曼聯在今季歐聯分組賽出局後，拉奧拿曾公開表示普巴效力紅魔的日子或會結束。不過他周二接受英國廣播公司（BBC）訪問時表明，未來不會再談普巴的去留問題。拉奧拿說：「我只是表達意見，不想製造任何問題。我不認為之前言論可動搖任何人，因為曼聯之後還曾升上聯賽榜首。你想想大球星如普巴，又或職業生涯贏盡所有錦標的曼聯領隊蘇斯克查，真會受拉奧拿所說的而動搖嗎？拜託，不可能吧！但我再不會就此發言。雖然這樣生活會有一點沉悶，但只好如此。」

對於形象備受爭議，拉奧拿認為只因自己遭英國傳媒針對。他說：「每當我說出自己的觀點時，每個英格蘭人都會發瘋。我是最糟糕的足球經紀，又或是最好的足球經紀......而且球會受到公眾和記者的龐大壓力，我也學會了不再說出自己的觀點。」

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