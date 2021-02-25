有體壇奧斯卡之稱的勞倫斯世界體育大獎，周三公佈各大獎項入圍名單，當中上季勇奪英超冠軍的利物浦，以及歐聯錦標得主拜仁慕尼黑，均有份角逐上年度最佳隊伍，而拜仁前鋒羅拔利雲度夫斯基，則成功入圍最佳男運動員候選名單。
利物浦上季在武漢肺炎疫情影響下，仍以「超班」姿態稱霸英超，贏得該隊30年來首個本土聯賽冠軍，成績有目共睹。至於拜仁上季除了贏得歐聯錦標外，亦一口氣德甲及德國盃冠軍，榮膺「三冠王」。這兩支歐洲足球勁旅的對手，將包括NBA冠軍湖人及F1冠軍平治車隊等。
個人獎項方面，去年與巴塞前鋒美斯一同獲得最佳男運動員獎的平治車手咸姆頓，今年再次獲得提名。這位七屆F1總冠軍的對手，包括有上屆世足球生先羅拔利雲度夫斯基、湖人前鋒勒邦占士，以及去年破紀錄第13次贏得法網男單冠軍的拿度等等。最佳女運動員候選名單，包括有日本網球手大坂直美及肯亞長跑好手歌絲姬等。
另外，入圍爭奪最佳突破獎的運動員，包括巴塞隆拿翼鋒安素法迪、上季在美網封王的迪安，以及在法網爆冷封后的絲維迪克，而獲提名角逐東山再起獎的就有美國女子足球員雅歷斯摩根，以及遇上車禍後復出的日本羽毛球「一哥」桃田賢斗。
各大獎項將由主辦單位68位成員投票選出，結果將於五月的虛擬頒獎體上公佈。
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