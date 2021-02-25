曼城周三歐聯2:0輕取慕遜加柏，除了將連勝走勢延長至第19場，並打破自己3年多前所造的英超頂級球隊最長作客連勝紀錄至12場外，連同分組賽在內，歐聯4場作客都零封對手，這是自2010/11球季的曼聯後，英超球隊在歐聯作客最好的防守成績。

在此前的分組賽，曼城先後以3:0大勝馬賽、1:0小勝奧林比亞高斯以及0:0守和波圖，而連同今場對慕遜加柏也保持清白之身，已連續4場歐聯作客不失球。同市宿敵曼聯殺入歐聯決賽的10/11球季，除了決賽在中立場1:3不敵巴塞隆拿飲恨亞軍外，晉級過程的另外6場作客比賽，與曼城目前一樣是全部零封對手，就看藍月亮能否追上紅魔的紀錄。

曼城今季加入魯賓戴亞斯後，防守變穩健，而踢閘的祖奧簡斯路也開始融入球隊，表現比去季好得多，逐漸穩佔正選並在今場被評選為比賽最佳球員；加上今戰獲休息的中堅史東斯今季也翻生，因此球隊踢至目前為止，各項賽事已24場不失球，比起上季全季的23場還多。慕遜加柏今場只錄得3次射門，當中得1次中框，領隊哥迪奧拿賽後也自豪地說：「這（防守）就是我們取得19連勝的基石，場上每位球員都會參與防務，帶來不可思議的功效，這就是為何對手只有很少攻門。足球不是進攻或防守，兩者必須兼備的。」

不過，他同時就批評了進攻球員：「前線球員不夠果斷和致命，在一對一時也不夠強，這是我們在這項賽事需要改善之處，在歐洲賽與其他球隊的差距不大，當你組織進攻，至少應該令對方門將有撲救。我們在對方三閘線創造了不少機會，但必須要做得更好，或許之後另一場比賽做到我以上的要求，我就不會再這樣說了。」

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！