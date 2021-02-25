隨着皇家馬德里與曼城周三均以客隊身份贏得歐聯16強首回合賽事，也令今屆歐聯賽事出現奇景一幕，就是8支客隊中有7隊贏下16強首回合，創造歐聯歷史。

在周三比賽前，利物浦、巴黎聖日耳門、多蒙特、拜仁慕尼黑及車路士5隊都分別以客隊身份勝出首回合賽事，只得祖雲達斯一隊兵敗波圖。連同皇馬與曼城，這是歐聯自2003/04球季將16強從次階段分組賽形式改為兩回合淘汰賽機制以來，首回合最多客軍勝出的一次，而之前的紀錄是13/14球季，當時8場16強首回合比賽中，共有6支客隊勝出。

這個紀錄今屆誕生，除了首回合作客球隊通常為小組首名球隊、本身實力被稍稍看好外，很大程度也與武漢肺炎疫情的影響有關。比賽閉門進行，主場球隊失去球迷到場打氣支持，而且首回合有3場比賽都因為主隊所屬國家的防疫條例，被迫要在中立場出戰，這3場賽事分別是RB萊比錫鬥利物浦、馬德里體育會對車路士以及周三的慕遜加柏撼曼城，而英超3雄都在中立場的環境下獲勝。

另外，英超3雄這次以客軍身份贏得16強首回合比賽，根據統計指出，沒有英格蘭球隊會在淘汰賽首回合作客贏波的情況下，返回主場踢次回合遭翻盤淘汰，況且利物浦與曼城分別面對兩支德甲球隊萊比錫與慕遜加柏，都在首回合取得兩個作客入球優勢，且看下月才上演的次回合，英超球隊會否維持昔日的威水紀錄，統統殺入8強。

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