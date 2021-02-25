利物浦前鋒迪亞高祖達相隔11個星期後，周三重回訓練場參與集訓，準備好替紅軍掃走英超4連敗的頹勢。

迪亞高祖達是在去年12月對米迪蘭特的歐聯分組賽弄傷膝部，自此就一直倦勤。在他缺陣期間，利物浦成績也一落千丈，缺席的11場英超聯賽中僅得2勝，跌出前4，面對傷兵滿營兼士氣低迷的情況，極需要生力軍來振奮士氣。

24歲的祖達去年夏天以4,100萬鎊由狼隊來投後，表現對辦，各項賽事17場比賽入9球，一度令「埃及文明」組合拆夥，羅拔圖法明奴被貶後備。

除了祖達外，中堅華基爾雲迪積克（VVD）也重踏AXA訓練中心的草場，只是他暫時只能獨操，不能與祖達一樣參與集訓，備戰周日作客錫菲聯的英超賽事。不過，超過4個月後再次出現在訓練場，VVD心情愉快，向着紅軍官方電視台的鏡頭揮手微笑。

紅軍目前經歷聯賽4連敗，是自2002年以來的首次，最近再有隊長佐敦軒達臣加入冗長的傷兵名單，更隨時要休戰12周，且看祖達回歸會否給球隊帶來一點鼓舞作用。

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