周三NBA勇士出戰四場東岸作客之旅的最後一戰鬥溜馬，周二球隊剛擊敗紐約人後隨即出戰，表現明顯有所影響，其中上仗狂轟7記三分球的史堤芬居里（ Stephen Curry ）手感下滑，全場三分11射只入1球。不過第四節祖蒙特格連（Draymond Green）成為關鍵先生個人獨取六分，最後階段更射入奠勝罰球，領勇士以111:107險勝溜馬。

雖然勇士背靠背出戰，但溜馬今仗並未佔到太多優勢，雙方分差一直在10分之內。進入第四節時勇士仍以4分領先，而中段兩次溜馬追至僅落後一分，但兩次勇士大前鋒祖蒙特格連都挺身而出，分別於尚餘5分02秒時上籃得手，以及在尚餘3分50秒時由三分線一直引球入樽，助勇士及時拉開。雖然咖喱仔今仗外圍手感冰冷，全場攻入24分但三分球只入一球，不過格連救駕交出「準大三元」的12分、11助攻，以及９籃板，加上奧比（Kelly Oubre Jr.）及域堅斯（Andrew Wiggins）貢獻17分及15分，最終球隊仍以4分之差擊敗溜馬。

賽後教練卡爾就向傳媒表示，他不傾向讓場均只有5.7分的格連承擔進攻責任，「正常來說，我們是不需要格連入球，我們更需要他的力量及籃球智慧完成場內其他任務。但總有些時間其他球員手感冰冷，而他得到更好的機會，從而帶領球隊取勝。」

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