周三歐聯16強首回合，曼城在中立場2:0輕取德甲的慕遜加柏，豪取19連勝之餘，由於比賽始終不是在自己地頭進行，根據統計，他們以12場作客連勝，打破自己保持的英格蘭頂級聯賽球隊最長客場連勝紀錄。

今場比賽原本應在慕遜加柏主場進行，但因德國的防疫禁令不准英格蘭球隊入境，令賽事要移師匈牙利的普斯卡斯球場上演。曼城雖然收起上周英超傷癒後復任正選的中場發電機奇雲迪布尼，仍在比賽中佔控球優勢，但史達寧27分鐘闖入禁區被敵軍左閘賓斯拜尼踢跌，球證卻未有判罰12碼。

不過兩分鐘後，藍月亮仍然取得領先局面，祖奧簡斯路在左路拐大位後傳高波入禁區，遠柱的貝拿度施華衝前頂彈地波入網，帶住1球優勢進入下半場。易邊後曾錯失入球黃金機會的曼城前鋒加比爾捷西斯，66分鐘將功補過，又是第一球照辦煮碗的組合，同樣由簡斯路左路大腳傳給遠柱的貝拿度施華，但後者這次頭槌二傳給捷西斯門前射入。

曼城最終2:0輕取這支德甲球隊，取得近期的第19場連勝，同時若將今次中立場賽事也計算作客場，就已經各項賽事作客12連勝，打破英格蘭頂級聯賽球隊的客場連勝紀錄，而該11連勝舊紀錄在2017年11月也是由曼城跨季創下。

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