國際奧委會（IOC）周三宣佈，澳洲布里斯班已成為舉辦2032年奧運的首選城市。

布里斯班被IOC挑選為最屬意舉辦2032奧運的首選城市，他們表示會與申辦組織展開對話。IOC主席巴赫表示：「IOC建議執行委員會就2032年的主辦權與布里斯本及澳洲奧運委員會進行目標性對話，而執行委員會已接受了這項建議。」

據悉，之前與布里斯班一同爭辦2032年奧運的城市不少，包括中國上海及印度都曾表示有興趣；卡塔爾去年更證實他們已計劃投標，而德國也有意在魯爾區舉辦11年後的奧運會，但隨着布里斯班成為首選城市候，這些有興趣的國家及城市相信都將打退堂鼓。

不過，巴赫否認已作出最後決定，但就尊重各申辦單位的利益，不會透露其他競爭城市有多少：「我們不是要拒絕其他候選國家，相反贊成他們繼續競投。」路透社就指，布里斯班獲選原因包括現存場館配套充足，有詳細的計劃書，並且有舉行大型賽事經驗，在2018年便主辦過英聯邦運動會，最緊要是當地氣候溫和。

假如布里斯班成功申辦，就會是繼1956年的墨爾本及2000年的悉尼後，澳洲第三度主辦奧運的城市。

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