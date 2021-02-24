巴塞隆拿於周三的西甲補賽，憑美斯梅開二度以3:0大勝降班區排尾3的艾爾切，一吐烏氣重振在魯營球場的聲威。

巴塞在對上約1周的時間陷入低潮，先是上周中在歐聯16強首回合主場遭巴黎聖日耳門（PSG）大炒，極大可能出局，隨後返回西甲戰線，也在主場被卡迪斯臨完場前靠12碼逼和1:1。

周三是連續第3場在魯營主場出擊，結果今場未再失威。雖然上半場僅得兩腳射門，都是來自葡萄牙翼鋒法蘭斯高查卡奧的起腳，創下球會今季在各項賽事最低的上半場射門數據，但換邊後48分鐘，靠美斯在中路作個人突破，與巴夫韋迪撞牆後再入楔小禁區邊起腳，艾爾切門將艾格巴迪亞拍到皮球仍無法阻止其入網。

美斯68分鐘再替巴塞增添紀錄，接應法蘭基迪莊的禁區內傳送，冷靜地推過一眾敵將後，在門前輕鬆挑射破網，個人梅開二度。根據統計，這是他踏入2021年所入的第13球，壓過拜仁慕尼黑前鋒羅拔利雲度夫斯基在各項賽事所入的12球，成為5大聯賽在新一年最多入球球員。

巴塞第3個入球也是來自美斯的組織，在禁區外傳高波給巴夫韋迪頂到門前，由佐迪艾巴抽入錦上添花的3:0，賽後積50分暫返聯賽榜第3位，落後榜首的馬德里體育會5分，但多賽1場。

歐洲5大聯賽2021入球王

美斯（巴塞隆拿） 13球

羅拔利雲度夫斯基（拜仁慕尼黑） 12球

艾寧夏蘭特（多蒙特） 10球

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