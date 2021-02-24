從2014年走來，FE電動方程式不經不覺已經第七季。今季賽事將於星期五揭幕，在中東的沙地阿拉伯一連兩日進行首兩場比賽，收費電視將有直播，但沒有粵語旁述。因此，筆者將在自家頻道作聲音導航。

首先，今季FE終於成為FIA的世界錦標賽（world championship），贏得今屆賽事的FE車手將獲得世界冠軍的名銜（world champion），其層次與F1世界一級方程式冠軍、WEC世界耐力賽車冠軍、WRC世界越野賽車冠軍等五大世界賽齊名。這跟某些項目巧立不同名目例如「國際冠軍（international champion）」等就是不同。第二，FE今季將續有12隊參賽，共八大傳統車廠參賽：德國平治、Audi、BMW與保時捷、英國積架、法國DS、日本日產與印度馬恆達，大陸車隊DS鈦麒衞冕，另外Audi與BMW季後將會離開FE。

第三，FE今季繼續有24位車手參賽，衞冕的是兩屆澳門F3冠軍「達哥」——葡萄牙人達哥斯達；其他值得留意的車手是平治的Vandoorne與De Vries，另外前F1車手韋蘭回歸駕駛保時捷，大戰Audi的迪加斯、DS的韋尼與達哥、日產的布美及積架的布特等。全職新人的話，那可以看去年仍是紅牛F1測試車手兼職業FE的巴西人Sergio Camara。他是2019年F2總殿軍，今年則成為全職FE車手。第四，武肺繼續影響FE賽程，暫時唯一新站就是西班牙的巴倫西亞。第五，冬測全部24車只差0.761秒，不計迪加斯的話，更只差約半秒，估計今季可能是有史以來最緊湊的一季。

丹尼爾 體育主持

周四見報