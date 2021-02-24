皇家馬德里於周三歐聯16強首回合作客意甲奇兵阿特蘭大，靠左閘費蘭特文迪博到對方犯規踢少1人，及後再遠射定江山，以1:0小勝先拔頭籌。

缺少賓施馬、沙治奧拉莫斯及夏薩特等主力、只帶得11名一隊球員出征意大利的皇家馬德里，今戰受惠於對手早段就10人應戰。阿特蘭大中場費奧拿17分鐘因撞跌有機會單刀的費蘭特文迪，被球證直接出示紅牌驅逐，因此皇馬很早階段便人多打人少。

不過，銀河艦隊仍然久攻不下，其中完半場前有卡斯米路的頭槌最接近打破僵局，但被對方門將高連尼救出。換邊後，皇馬攻門依然較多，但要踢到86分鐘才靠一次短角球戰術，由莫迪歷橫傳禁區外的費蘭特文迪，出私家右腳竟熨射得手，帶領皇馬以1:0險勝。

阿特蘭大教練加斯柏連尼賽後承認，10人應戰是他們落敗的關鍵：「很失望我們無法踢出想要的比賽，10人應戰令形勢變得艱難，我們必須要防守。不過，球員們仍然做得不錯，我們現在需要抵馬德里爭勝；不能考慮太多了，因為只有一種可能性，就是必須贏。」

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