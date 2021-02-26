周五歐霸16強抽籤結果出爐，英超三支球隊中，曼聯將會面對AC米蘭，屆時伊巴謙莫域將會倒戈重返奧脫福；阿仙奴就會重遇上季32強對手奧林比亞高斯，而熱刺就會面對克羅地亞的薩格勒布戴拿模。

今次歐霸16強抽籤沒有任何限制隨機進行，但三支英超球隊都未有在這個階段相遇，當中曼聯對AC米蘭可謂16強中最強戲碼，倒戈的伊巴謙莫域將會帶領今季表現大勇的AC米蘭與紅魔爭入8強。伊巴16/17球季效力曼聯時，正正就是摩連奴帶領紅魔在決賽擊敗阿積士贏歐霸盃冠軍，但當時伊巴在8強受傷後就無份參與其後的賽事。

阿仙奴就遭遇上季在32強淘汰他們出局的奧林比亞高斯，是槍手報一箭之仇的大好機會。值得一提是，上季就是奧林比亞高斯作客鬥阿仙奴後，由於奧林比亞高斯班主馬連基斯確診武肺，但有進入更衣室和與阿仙奴職員接觸，可謂簡接令武肺傳入英超。

至於熱刺就比另外兩支英超球隊幸運，16強對手為薩格勒布戴拿模，相信亦會較容易應付，而曾領波圖和曼聯贏歐霸盃的領隊摩連奴早前就表示：「我的歐霸紀錄很好，我2次進入決賽都能捧盃。」相信今季熱刺對歐霸盃亦志在必得。

歐霸16強首回合會在下月11日展開，次回合則是下月18日。

歐霸16強抽籤結果

曼聯（英格蘭）vsAC米蘭（意大利）

羅馬（意大利）vs薩克達（烏克蘭）

CF格蘭納達（西班牙）vs莫迪（挪威）

阿積士（荷蘭）vs年青人（瑞士）

基輔戴拿模（烏克蘭）vs維拉利爾（西班牙）

布拉格斯拉維亞（捷克）vs格拉斯哥流浪（蘇格蘭）

薩格勒布戴拿模（克羅地亞）vs熱刺（英格蘭）

奧林比亞高斯（希臘）vs阿仙奴（英格蘭）

前者首回合先主場

歐霸賽程

16強首回合：3月11日

16強次回合：3月18日

8強抽籤：3月19日

8強首回合：4月8日

8強次回合：4月15日

4強首回合：4月29日

4強次回合：5月6日

決賽：5月26日（波蘭舉行）

資料來源：uefa.com

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