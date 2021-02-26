此前利物浦在對陣愛華頓一仗時因為鼠蹊受傷退下火線的隊長佐敦軒達臣，早前有報道指這名30歲中場有機會提早收「咧」。不過周五利物浦在官方網站更新了軒達臣的傷情，指這位紅軍隊長已經成功接受手術，現時正進入康復階段，據英國傳媒每日郵報稱，軒達臣至少會缺陣6至8周的時間，意味着可以趕及今季復出。

上周六在默郡打吡正選出場後受傷的軒達臣，周一檢查傷勢後發現肌腱未有出現撕裂的情況，本來軒達臣可以選擇不接受手術去進行康復，不過與球會的醫務人員相討後決定在周六做手術。周五利物浦就表示軒達臣的手術成功，而且可以在今季的最後階段重返球場，協助紅軍爭奪來季歐聯資格。

不過對於領隊高普而言，軒達臣缺陣8周絕對是一個巨大的打擊，事關除了會錯過接下來部份關鍵比賽外，就連對陣RB萊比錫的歐聯16強次回合也無法帶上軒達臣，假如利物浦一直能夠順利晉級的話，至少軒達臣要在4強賽事才可披甲上陣。

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