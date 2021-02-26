足總今召開董事會研究愉園及天水圍飛馬拖欠交保險費，遭足總紀律小組判罰禁賽事件，而足總主席貝鈞奇會後表示，兩會已交回所欠保費，並就紀律小組的決定提出上訴，而上訴小組明日早上開會審理，會後才知道能否復賽。愉園明晚在旺角場對東方龍獅的港超聯能否如期進行，在賽前一天仍然是未知數，可說是奇聞。

足總紀律委員會周一召開會議，就愉園及天水圍飛馬未繳付港超聯的「綜合保險」屬違規，被罰周二起禁賽七天，而愉園原定周三在菁英盃準決賽對理文已被判輸0:3，而飛馬稱在判罰生效前已繳付保險費，希望足總可以酌情處理周日對標準流浪的港超聯賽事。

貝鈞奇承認愉園及飛馬確實未有繳付保險費，但已相繼繳付，而兩會亦就判罰提出上訴，他說：「一切要等明日早上的足總上訴委員會開會後才有決定，而兩會已交了所欠的保險費，既然交晒錢，合乎比賽要求。紀律小組指繳費後七天後才可以比賽，現在交錢是否即時復賽呢，董事會支持球隊比賽，明早有決定，個人估計如上訴成功，愉園對東方的聯賽可以進行。」

雖然兩會拖欠保費被紀律委員會裁定違反參賽章則，並已作出判罰，但貝會後指，董事會事先完全不知道紀律小組審理愉園及飛馬欠保險費，以往類似事件是交由董事會處理，並責成秘書處要檢討今次的處理方式，但既然紀律小組已作出判決，董事會要尊重，並由上訴小組審理。他更認為，如愉園上訴值，理文的菁英盃準決賽應該重賽。

愉園上季重返港超聯已屢傳拖欠職球員薪酬，且情況相當嚴重，而有傳飛馬在疫情第四波有球員被要求減薪。貝指出，以他的理解，如保險公司未有取消保單，就算球會未繳保費，保險仍然生效。貝說：「兩會拖欠保險後，有好多不同聲音，部份超聯球會支持足總酌情處理，也有認為疫情下，球會經營相當困難，希望球員繳付保費可以繼續比賽，而政府對有會被罰被禁賽感奇怪。」他指出，愉園已復操，明早才決定是否復賽是沒有問題。

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