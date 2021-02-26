今周英超將上演一場前四爭奪的關鍵戰，排第二的曼聯作客對排第五的車路士，兩隊球隊暫時相差六分，勝負對雙方名次影響甚大。何Wayne認為這將是一場對攻賽事，入球偏多：「我覺得車路士用正統三中堅結構，右邊唔用赫臣奧杜爾，用列斯占士。」他大膽預測比數是2:4或1:3。何輝則覺得車路士今仗以穩陣行先，不會亂來，他預測比數是1:1或1:2，較睇好曼聯：「車路士都仲係需要進步。」

至於在各項賽事已連勝19場的曼城，今周主場對現排第四的奇兵韋斯咸。或許很多人以為曼城會沉醉於連勝紀錄，何輝不忘提醒大家：「我諗曼城目標唔係幾多連勝，而係錦標。」也解釋為何近賽曼城在領先後會保留戰力，不求狂炒對手。他預計韋斯咸會盡量派出防守型球員，伺機作出致命反擊：「可能出賓莊臣擺明出嚟搶，甚至乎擺埋麥克盧保出嚟，守住半場先。下半場再出查洛保雲同柏保路科奴斯。」何Wayne認為韋斯咸的反擊有望令曼城失波，他預測比數是1:1和波收場，他笑說：「曼城連勝咁多場，都要敲吓對面！」何輝始終覺得曼城在結構上完勝韋斯咸，哥迪奧拿亦會針對性防守近期大勇的連格，他預測1:0 或2:0曼城小勝。

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