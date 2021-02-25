經過周四次回合的比賽，歐霸盃16強已全數出爐，德甲和法甲球隊竟然全軍覆沒，而英超、西甲和意甲也各有一隊落馬。

德甲兩支球隊利華古遜與賀芬咸，在32強次回合都有主場之利，可惜同樣以0:2分別敗在瑞士的年青人及挪超的莫迪手上。至於法甲在32強僅剩里爾一隊，他們周四作客1:2敗給阿積士，兩回合負2:4出局。

至於英超及西甲各有李斯特城與皇家蘇斯達出局，前者仍有曼聯、熱刺與阿仙奴3隊在16強角逐，而西甲也有維拉利爾及以總比數3:2淘汰拿玻里的CF格蘭納達晉級。意甲除拿玻里被踢走，AC米蘭也是驚險晉級，在周四次回合僅1:1打和10人應戰的貝爾格萊德紅星，兩回合3:3下以作客入球優惠過關，相反羅馬則贏得輕鬆，主場3:1輕取葡超的布拉加，兩回合大勝5:1。

至於蘇超由謝拉特領軍的格拉斯哥流浪，主場5:2大勝比甲的安特衛普，兩回合贏9:5晉級，也是32強賽事中最多入球的兩回合對碰。總計兩回合，32場比賽合共出現102球，是歐霸盃改制以來最多入球的32強兩回合賽事，也是首次出現三位數，此前的紀錄是上季的95球。另外，上周首回合入了59球，已創下單回合的入球紀錄。

本港時間今晚8點會進行16強抽籤，而且沒有任何限制隨機進行，同國球隊也有可能在此階段相遇，首回合會在下月11日展開，次回合則是下月18日。

歐霸盃32強次回合戰果及晉級情況

阿仙奴 3:2 賓菲加

（阿仙奴兩回合勝4:3晉級）

拿玻里 2:1 CF格蘭納達

（CF格蘭納達兩回合勝3:2晉級）

格拉斯哥流浪 5:2 安特衛普

（格拉斯哥流浪兩回合勝9:5晉級）

阿積士 2:1 里爾

（阿積士兩回合勝4:2晉級）

維拉利爾 2:1 薩爾斯堡

（維拉利爾兩回合勝4:1晉級）

賀芬咸 0:2 莫迪

（莫迪兩回合勝5:3晉級）

薩克達 1:0 特拉維夫馬卡比

（薩克達兩回合勝3:0晉級）

李斯特城 0:2 布拉格斯拉維亞

（布拉格斯拉維亞兩回合勝2:0晉級）

AC米蘭 1:1 貝爾格萊德紅星

（兩回合和3:3，AC米蘭靠作客入球優惠晉級）

曼聯 0:0 皇家蘇斯達

（曼聯兩回合勝4:0晉級）

羅馬 3:1 布拉加

（羅馬兩回合勝5:1晉級）

利華古遜 0:2 年青人

（年青人兩回合勝6:3晉級）

布魯日 0:1 基輔戴拿模

（基輔戴拿模兩回合勝2:1晉級）

燕豪芬 2:1 奧林比亞高斯

（奧林比亞高斯兩回合勝5:4晉級）

薩格勒布戴拿模 1:0 卡斯洛達

（薩格勒布戴拿模兩回合勝4:2晉級）

熱刺 4:0 禾夫斯貝加

（熱刺兩回合勝8:1晉級）

註：前者主場

資料來源：UEFA.com

晉級16強球隊

英超：熱刺、阿仙奴、曼聯

西甲：CF格蘭納達、維拉利爾

意甲：AC米蘭、羅馬

荷甲：阿積士

蘇超：格拉斯哥流浪

烏超：薩克達、基輔戴拿模

希甲：奧林比亞高斯

挪超：莫迪

克甲：薩格勒布戴拿模

捷甲：布拉格斯拉維亞

瑞士超：年青人

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