香港業餘游泳總會今日（周五）更新2021-22賽季的賽程，本地賽季最快以4月10至11日舉行的長池計時賽打頭陣，另一邊廂國際泳聯公佈的奧運達標賽程則另有玄機，奧運前本港將舉行五場奧運達標賽，最早一場於3月21日上演，本地泳手闊別賽場一年後，或有機會提前於下月底亮相。

武漢肺炎疫情一波接一波，雖然公眾泳池至今依然未開放，惟泳總今日已宣佈新年度的賽程，本地首場賽事將為4月10至11日假體院泳池舉行的長池計時賽，其餘分齡泳賽陸續復賽。國際泳聯日前亦公佈各地區奧運達標賽的賽程，本港將舉行五場賽事，其中第一場為3月21日的「奧運計時賽」，雖然此項賽事未見於泳總賽程，不過泳界消息指泳總需時籌辦，未來或會再更新賽程，詳情另有公佈。除奧運計時賽，其餘四場達標賽分別為長池計時賽及三場分齡賽，6月26至27日舉行的分齡賽將為本地泳將爭入東奧的最後機會。

隨疫情緩和，本地體壇陸續復賽，港超聯已重開戰幔，田徑總會日前則宣佈將於3月20-21日舉行季前測試賽，全港青少年網球錦標賽亦於本周初開賽。

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