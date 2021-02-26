國際米蘭周四證實，他們有4名高層人員及1名技術人員確診武漢肺炎，隊內再度爆疫。

確診的董事會成員分別是總經理馬路達、安東尼路、體育總監奧斯里奧、律師卡比連尼以及一位技術人員，5人的檢測都呈陽性。主席張康陽因身在中國，不在確診名單。

國際米蘭一隊球員在去年10月至11月期間也有多人染病，包括巴斯東尼、史堅尼亞、加利亞甸尼及艾舒利陽格等多名球員都中招。這次高層間爆疫，未知會否同樣影響一隊運作。

國際米蘭在歐聯已提早執包袱，且因小組包尾也喪失降格踢歐霸盃的資格。至於意大利盃也被祖雲達斯在4強踢出局，可以專心應付意甲聯賽，而他們目前已壓過同市的AC米蘭，升上榜首，也成他們今季奪標的唯一希望。

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