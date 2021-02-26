周四曼聯在歐霸32強次回合主場悶和皇家蘇斯達，仍憑着首回合的4球優勢晉級，暫時可以將重心放回英超當中。接下來紅魔在聯賽硬仗連場，不過領隊蘇斯克查就證實，球星保羅普巴由於大腿的傷勢仍未康復，因此將會缺席幾周的比賽，意味着三月初對陣曼城的曼市打吡亦可能無法趕及上陣。

自從今個月初在主場賽和愛華頓3:3一仗中受傷後，普巴就錯過了紅魔最近三場的比賽，雖然蘇B表示普巴正在進行恢復訓練，不過仍然會缺陣數個星期。接下來紅魔會展開一連串的客場之旅，先於周日造訪史丹福橋球場挑戰車路士，然後下周中再鬥另一支倫敦球隊水晶宮，隨後就會在伊蒂哈德航空對陣近期狀態大勇的曼城。

除了普巴無緣接下來幾場關鍵賽事，在今場歐霸盃中紅魔又增添丹尼爾占士這一位傷兵，蘇B就表示仍然需要對占士的傷勢進行檢查，暫時未知需要休戰多長時間。不過好消息就是近期因傷缺陣的麥湯米尼、卡雲尼以及雲迪碧克有望在周日對陣車路士一仗復出。

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