美國前奧運女子體操隊教練謝達特（John Geddert），在被指控以往涉嫌性侵學員及販賣人口等罪行數小時後，選擇了結自己的生命，享年63歲。

謝達特曾帶領美國女子體操隊在2012年的倫敦奧運奪得團體賽冠軍，但過去曾與被指控性侵150多位女性、被判囚終身監禁的前隊醫拿沙亞緊密合作，現在他也將面對24項指控，包括性侵學員及販賣人口等，但在收到指控後數小時，密歇根州總檢察長Dana Nessel證實這位前教練已經自殺身亡。

謝達特原本周四下午要接受聆訊，但他未有抵達法庭，隨後該名總檢察長的辦公室就收到謝達特已自殺的消息。Dana Nessel表示：「這對所有涉及這宗性侵案件的人士，都是一個悲痛的結局。」

早在2016年底，美國體操隊就爆出多宗性侵醜聞，經調查後發現受害者多達100人以上，而被指摘為「淫醫」的拿沙亞也受到應有的懲罰。不過，謝達特在數年前還曾發出聲明，稱自己對拿沙亞的「獸行」不知情，可惜很快就被他以往體操隊的隊員揭穿他的謊言，稱他也有份與拿沙亞一同性侵女子隊成員，而美國體操協會也在近年被運動員告上法庭，指責他們未能好好保護受害運動員，甚至隱瞞真相。

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