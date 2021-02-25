由於受到武漢肺炎疫情影響，有不少離鄉別井在外工作的教練，都無法與家人相見。此前就有在中超大連人執教的賓尼迪斯，因為疫情下擔心家人安全，決定放棄中超的高薪續留英國陪伴家人。由去年11月開始就執教美職聯球會CF蒙特利爾的法國名宿亨利，周四亦宣佈以家庭原因，所以要辭去教練一職。

此前亨利一直有傳會出任英冠球會般尼茅夫的領隊，不過般茅周一才宣佈會由活基治擔任領隊直至季尾，只不過隔了數天，亨利又宣佈不再留在美國擔任CF蒙特利爾的教練。亨利在一份聲明中解釋自己要辭職的原因：「我決定懷着一顆沉重的心作出這個決定，就個人而言，過去一年過得很困難。由於疫情關係，我無法看見自己的孩子，不幸的是由於旅遊限制，我又不得不再次搬到美國幾個月。不過分離對我及孩子而言實在很累，因此我要悲傷地決定離開蒙特利爾返回倫敦。」

這位前阿仙奴及巴塞隆拿球星，育有一子一女，已年約11歲的女兒Tea是他與前妻Claire Merry所生，兒子Tristan則是他和現任波斯尼亞女友Andrea Rajacic的愛情結晶品。

蒙特利爾體育總監蘭納特就在官方聲明中感謝亨利的付出：「亨利的離開是不幸而且為時太早，不過他告訴我們他希望回到家人身邊，這種情況對他及他的家人亦非常困難。」有傳球會在亨利走後可能會再找著名球星執掌，人選是毫無領軍經驗的退役阿根廷射手巴迪斯圖達。

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