近年不少運動員都積極為社會議題發聲，為首的必數有NBA的湖人球星勒邦占士（LeBron James），但足球界的意甲AC米蘭前鋒伊巴謙莫域就不認同占士利用自身影響力，在社交平台上發表跟社會政治有關的議題，他稱運動員就只需要做好自己的本份，專注做自己擅長的東西。

勒邦占士近年致力帶領社區對抗不公義、警暴和種族歧視等問題，2016年他曾為阻止特朗普上台，公開表態支持民主黨總統候選人希拉莉；去年底美國大選，他亦大力鼓吹選民行使公民權，前往投票。惟伊巴就不認同這些具影響力的運動員參與政治議題，他日前接受家鄉瑞典Discovery+節目訪問時，公開點名批評占士的行為：「他非常厲害，但我不喜歡這些有特殊『地位』的人談及政治議題，做回你自己擅長的事，我踢足球是因為我是最擅長的，若果我是政治家或施政者，我就會回去做政治工作。這是名人覺得自己成功後，第一個會犯下的錯誤，我認為他們最好避開這些議題，回去做自己擅長的事吧。」

占士不吝嗇表現自己的政治意見，惹來各種迴響，早年已曾有過反對聲音投訴叫他「閉嘴並回去打籃球」，但占士認為自己的聲音是「對社會意義重大」，他又透過IG帖文「I am more than an athlete」（我不只是一位運動員）來回應。不過，2019年時前火箭總經理、現任76人籃球事務總裁莫利（Daryl Morey）發文支持香港反送中運動時，占士卻批評他未有足夠知識就發表意見，造成多方有感情及經濟上損失，被斥他因內地個人事業而「媚共」。

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