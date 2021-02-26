港超球會愉園及天水圍飛馬因未能如期繳付保險費，而被足總即時判罰禁賽，足總今午在董事會研究，而天水圍飛馬在董事會前夕，向足總發出獲六間港超聯球會的聯署信件，提出希望足總考慮在繳付保險費後，不應判罰停賽七日，又指賽期緊密，望足總酌情處理。

足總紀律委員會周一會後公佈，愉園及天水圍飛馬因未繳付港超聯的「綜合保險」而違規，被罰周二禁賽七天，愉園周三無法出戰菁英盃準決賽，而飛馬則在判罰生效前繳付保險費，惟足總表明按章處理，天水圍飛馬周日（28日）對標準流浪將被罰禁賽，可能被判輸0：3，而足總今午召開董事會就愉園及飛馬未有如期繳付保險費事件作研究及討論。

飛馬在董事會前，提交有東方龍獅、標準流浪、愉園、冠忠南區、傑志、晉峰及天水圍飛馬等七間港超球會聯署提交足總的聯署信，而信中指：「受疫情嚴重影響、香港不論在民生或經濟上都深受影響。各界都應需共同努力來渡過難關。香港球圈亦因疫情影響下、以至超級聯賽及其他盃賽停擺多時一直未清楚何時能復賽，各球會在這艱苦期間，不論在財政和運作上皆深受打擊。在此時此刻，更需要足球總會的大力支持，與各球會共同努力互相扶持、把本季餘下賽事能完滿結束。」

飛馬指有關足球總會紀律委員會在2021年2月22日會議中對遲繳交「綜合保險保障協議」個案處罰，由於媒體廣泛報導、對香港球壇有極大負面影響，而球會對於紀律委員會的裁決提出意見兩項意見；首先是「綜合保險」實屬保險費用、若當球會清繳後，紀律委員會不應判決該球會停賽七日之規定；其次是由於本季賽期緊迫，故期望足球總會酌情處理。

愉園早前亦公開指已與保險公司傾妥在限期前繳付保險費，並希望足總可酌情處理，不過，足總重申按章處理，該隊明晚在旺角場對東方龍獅的港超聯可能續遭禁賽。

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