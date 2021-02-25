曼城將連勝走勢延長至第19場，除改寫自己4年前所造的英超頂級球隊最長作客連勝紀錄至12場外，連同分組賽在內，歐聯四場作客都零封對手，這是自10/11球季的曼聯後，英超球隊在歐聯作客最好的防守成績。

在此前的分組賽，曼城先後以3:0大勝馬賽、1:0小勝奧林比亞高斯以及0:0守和波圖，連同今場對慕遜加柏也保持清白之身，已連續四場歐聯作客不失球。同市宿敵曼聯殺入歐聯決賽的10/11球季，除決賽在中立場1:3不敵巴塞隆拿飲恨外，晉級過程的另外六場作客比賽，與曼城目前一樣是全部零封對手，且看藍月亮能否追上紅魔的紀錄。

曼城今季加入魯賓戴亞斯後，防守變穩健，改踢左閘的祖奧簡斯路也開始融入球隊，表現比去季好得多，逐漸站穩正選並在今場被評選為最佳球員；加上今戰獲休息的中堅史東斯今季翻生，因此曼城各項賽事已24場不失球，比起上季全季的23場還多。

慕遜加柏今場只錄得三次射門，當中得一次中框，領隊哥迪奧拿賽後也自豪地說：「這（防守）就是我們取得19連勝的基石，場上每位球員都會參與防務，帶來不可思議的功效。」不過他同時批評進攻球員：「前線球員不夠果斷和致命，在單對單時也不夠強，我們在這方面需要加強。」

文：王杰