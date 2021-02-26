曼聯、阿仙奴和熱刺3支英超Big 6球隊都順利躋身歐霸盃16強，但紅魔名宿史高斯認為紅魔吸取上屆4強出局的教訓，比北倫敦雙雄更具本錢在今屆稱霸。

史高斯認為，雖然紅魔在蘇斯克查麾下，長期在盃賽4強出局，包括今季剛在英格蘭聯賽盃又遭曼城淘汰，但就是因為之前的慘痛經歷會驅使他們在今屆稱「霸」：「已經4次在歐霸盃4強出局，這讓蘇斯克查很痛苦，他們要尋求額外的動力或者有偉大的球員在關鍵賽事挺身而出，假如曼聯要贏得獎盃，就要克服這些難題，而他們是有能力的，曼聯的陣容在歐霸盃是最強的，比阿仙奴和熱刺更強，而西甲及意甲球隊的實力也比過去差很多。」

至於蘇斯克查也在賽後呼應了史高斯的評論：「球員們知道在4強出局的不愉快回憶，因為你永遠記得落敗多於勝利。不過，我們是一個很緊密的團體，想走得更遠，尤其經歷失敗後，你只想做得更好。隊內的文化正在不斷改善，我們現在有很多好球員和好的教練團隊，來為我們達成願望。」

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！