中國足協今年要求各級聯賽球隊名稱「中性化」以及「去企業化」，為配合政策，中超班霸廣州恒大早前已經改名為「廣州隊」。不過，上海上港的新名改成「上海海港」獲足協批准，據指引起一眾中超球隊不滿，更有指恒大已經再入紙申請改名為「廣州恒久遠大」，回應上港的博懵做法。

配合中國足協的政策，大多球會改名的方向均以簡單為主，例如廣州恒大改成廣州隊，同城的廣州富力則改名廣州城。不過，由上港集團擁有上海上港，入紙改名為上海海港，球隊的縮寫同樣為「上港」，如此博懵做法卻獲足協批准，自然令同樣為班霸的廣州恒大不滿。據中國傳媒報道，在足協改名截止日2月28日前，恒大已經再次入紙改名「廣州恒久遠大」，明顯是針對上港的縮寫偷雞玩法。

而中國傳媒評論事件時就指，不少中超球隊為今次改名費煞心思，例如北京國安為可保住名字，不惜改變球隊的股權結構，但足協卻接受上海海港這類「打擦邊球」的名字實在令人難以接受。不過，同時認為恒大要求改名廣州恒久遠大一事只屬意氣之爭，但這樣的縮寫玩法獲批，側面反映改名去企業化只屬空談。

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