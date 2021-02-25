德國球星奧斯爾自上月正式離開阿仙奴，加盟土超球會費倫巴治後，奧斯爾為該隊曾2次正選3次後備，合計已上陣了285分鐘，卻沒有交出任何入球及助攻，結果費倫巴治這5場賽事輸了3場，在土盃8強出局之餘，聯賽排名更由第一位跌至第三位。

身穿67號球衣的奧斯爾，加盟土超後的地標戰後備上陣13分鐘，成功見證球隊勝出，但隨後兩次後備上陣，先在聯賽不敵爭標對手加拉塔沙雷，及後更在土盃8強加時以1:2敗給巴沙克舒希。雖然及後首次正選上陣，協助球隊作客2:1擊敗卡拉古魯克成功反底，但上仗土超奧斯爾再次正選更踢足90分鐘，費倫巴治卻在主場以0:1敗給葛迪比，聯賽由榜首滑落至第三位。

不過著名足球統計網站WhoScored，多次給予奧斯爾超過6分的高分，前費倫巴治前鋒兼土其其國腳Ridvan Dilmen表示：「我沒想過奧斯爾要做這麼多工作，對他來說並不容易，他近10個月後首度回到球場，加盟一支不是圍繞他組建的球隊。我認為他下季表現會更好，他的合約有3年半，我亦十分尊重他的熱誠。」

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