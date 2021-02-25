「盃賽殺手」奧巴美揚再成為阿仙奴英雄，於周四歐霸盃32強次回合完場前3分鐘射入致勝球，個人梅開二度下領球隊在希臘的卡雷斯卡斯基球場以3:2力挫賓菲加，兩回合贏4:3殺入16強。

奧巴美揚上季幾乎以一己之力帶領阿仙奴在英格蘭足總盃封王，從4強起至決賽的4個入球都由他一手包辦，而今場歐霸盃32強次回合又發揮盃賽之王的美譽，在21分鐘先接應布卡約沙卡的直線妙傳，入楔禁區乖巧挑過對方門將射入，助球隊領先。

不過，落後的賓菲加還以顏色，41分鐘由迪奧高干卡維斯25碼罰球妙射死角破網，追和1:1完半場。易邊後50分鐘，奧巴美揚再將皮球送入網，但被球證判越位在先食詐糊，結果去到61分鐘，賓菲加反超前2:1，丹尼施巴路斯迎頂對方高空反擊時失誤，將皮球頂後，造成賓菲加的拉法施華單刀，挑過為兵工廠上陣第100場的門將賓特尼奴後，送入空門。

由領先變落後的兵工廠奮力還擊，67分鐘即由基蘭泰亞尼在禁區左路勁抽遠柱入網，扳成2:2，至87分鐘，奧巴美揚成為絕殺功臣，同樣接應先前助攻他的沙卡右路傳中，在遠柱接應頭槌頂入網，入球後開心凌空打後空翻慶祝，助球隊苦戰下以3:2險勝，兩回合以4:3的總比數晉級。

連同英足盃及社區盾等在內，奧巴美揚在最近上陣的7場盃賽中入了9球，展現盃賽殺手本色。不過上季32強對奧林比亞高斯，他曾在加時120分鐘的補時階段，錯失助球隊絕殺對手的黃金機會，離門8碼起腳不中框，兵工廠最後也因輸掉作客入球出局，而這次終用入球幫球隊取得晉級資格，他賽後表示：「今晚己隊每個人都很興奮，這就是每天給予我的動力。那球（上季對奧林比亞高斯敗家一球）經常出現在我腦海內，但吸取過往教訓後轉化為力量。儘管今場是硬仗，但球隊展現出很多特質，值得勝出，今天的結果也會是未來爭勝的一個例子。」

奧巴美揚近7場盃賽入球情況

日期 賽事 賽果 入球

25/02/21 歐霸盃 3:2勝賓菲加（中） 2球

18/02/21 歐霸盃 1:1和賓菲加（中） 0球

08/01/21 英足盃 2:0勝紐卡素（主） 1球

21/10/20 歐霸盃 2:1勝維也納迅速（客） 1球

29/08/20 社區盾 1:1和利物浦（中） 1球

02/08/20 英足盃 2:1勝車路士（中） 2球

19/07/20 英足盃 2:0勝曼城（中） 2球

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